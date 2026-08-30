Peringatan Mayjen Rezaei kepada AS: Jangan Bertindak Gegabah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mayjen Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam pertemuan tersebut, Rezaei menyinggung bantuan Iran kepada Qatar pada masa-masa sulit dan menegaskan pentingnya hubungan persahabatan serta persaudaraan antara kedua negara.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran itu mengatakan bahwa Teheran tidak mempercayai Amerika Serikat karena, menurutnya, Washington telah berulang kali mengkhianati jalur diplomasi dan perundingan.

Ia kemudian memperingatkan: “Jika Amerika Serikat memulai tindakan agresif terhadap Iran, kami akan memberikan pukulan terhadap kepentingan militer dan ekonomi mereka sedemikian rupa sehingga akan tercatat dalam sejarah.”

Mohsen Rezaei menambahkan bahwa Amerika Serikat terlebih dahulu harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi persyaratan yang diajukan Iran.

Setelah itu, menurutnya, Iran akan mengambil langkah untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Sementara itu, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyampaikan apresiasi atas bantuan Republik Islam Iran dalam situasi sulit serta hubungan persaudaraan antara kedua negara.

Ia menegaskan bahwa Qatar tidak pernah ragu untuk bekerja sama dengan Republik Islam Iran.

“Dalam kondisi sensitif kawasan saat ini, dengan rasa tanggung jawab, kami selalu siap dan berkeinginan untuk bekerja sama dengan Iran,” ujarnya.