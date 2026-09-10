Bagian Kelima: Penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan Kontemporer

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam bagian-bagian sebelumnya dari tulisan ini telah dibahas sejumlah aspek dari kiprah Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, seperti pelayanan kepada masyarakat kurang mampu, penguasaan terhadap isu keamanan dan militer, serta manajemen strategis Poros Perlawanan.

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada penguasaan beliau terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan isu kontemporer.

Sebagai contoh, laporan ini menyebut penguasaan beliau terhadap isu startup, perusahaan berbasis pengetahuan dan teknologi, sistem kesehatan dan kependudukan, perumahan dan tata kota dengan konsep kota produktif berbasis teknologi dan Internet of Things (IoT), ekonomi digital termasuk mata uang kripto, kajian tentang Barat, serta berbagai tema lainnya.

Salah satu aspek yang dianggap penting dalam pendekatan ilmiahnya adalah bahwa berbagai pengetahuan baru tersebut dipandang melalui perspektif “pembangunan peradaban” dan fikih peradaban.

Menurut sejumlah orang dekatnya, tingkat pengetahuan beliau dalam bidang-bidang tersebut sangat mendalam. Mereka mengatakan:“Beliau memiliki informasi yang sangat rinci mengenai isu-isu ini. Pengetahuannya bahkan berada di batas terdepan ilmu pengetahuan.”

Perhatian Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei terhadap ilmu-ilmu tersebut juga membuat sebagian pakar di Iran menggambarkan periode kepemimpinannya sebagai awal kemunculan “Syekh Baha’i baru”.

Mereka mengatakan bahwa terdapat harapan agar beliau melalui pembahasan dan pengorganisasian baru dalam bidang teknologi dapat membuka sebuah era baru bagi negara.

Pengetahuan tentang Pertanian, Air, Minyak dan Gas

Sejumlah orang dekat Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei juga menggambarkan penguasaannya terhadap ilmu pertanian dan potensi Iran di bidang tersebut sebagai sesuatu yang “mengagumkan”.

Menurut mereka, beliau mengetahui secara terperinci berbagai jenis benih gandum dan tingkat hasil panen masing-masing, beragam model pengelolaan daerah aliran air di berbagai wilayah negara, persoalan sumber daya air, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan pertanian.

Hal yang sama, menurut laporan tersebut, berlaku terhadap pengetahuannya mengenai industri minyak, gas, dan petrokimia, yang disebut sebagai salah satu bidang yang sangat dikuasainya.

Menghubungkan Kelompok Elit dengan Para Pengambil Kebijakan

Salah satu karakteristik lain yang disebut dalam laporan ini adalah peran beliau dalam menghubungkan kelompok-kelompok elite di berbagai bidang inovasi dan teknologi dengan pejabat serta manajer senior di sektor-sektor terkait.

Hal ini dilakukan meskipun saat itu beliau tidak memegang jabatan resmi dalam pemerintahan. Tujuannya adalah agar ide dan rancangan yang dikembangkan para ahli dapat lebih cepat diterapkan dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam sistem Republik Islam.

Salah seorang yang bekerja dalam kegiatan pengembangan kelompok elite menggambarkan pendekatan tersebut dengan memberi contoh:

“Misalnya, beliau menghubungkan seorang manajer di Yayasan Ekonomi Kautsar yang bergerak dalam produksi pangan dengan seorang profesor universitas yang melakukan penelitian tentang optimalisasi benih dan peningkatan kecepatan perkecambahan.”

Mendidik Murid dengan Kemampuan Menjawab Persoalan Kontemporer

Selama sekitar 15 tahun mengajar dars kharij fikih dan ushul, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei juga disebut berupaya mendidik sekelompok murid yang tidak hanya memahami metode istinbath fikih, tetapi juga mampu menyelesaikan berbagai persoalan ilmu pengetahuan kontemporer dengan pendekatan ilmiah dan peradaban.

Di hauzah-hauzah yang berada di bawah pengelolaannya, dibentuk kelompok-kelompok khusus pada berbagai bidang, seperti fikih ekonomi.

Para muridnya juga diwajibkan menulis dan mempresentasikan artikel khusus dalam bidang-bidang kontemporer seperti fikih ekonomi ataupun fikih keamanan.

“Pendekatan Peradaban” sebagai Poros Utama

Menurut laporan ini, benang merah pendekatan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei terhadap berbagai disiplin ilmu adalah perspektif peradaban. Sejumlah fuqaha yang menjadi anggota Majelis Khobregan atau Majelis Ahli Kepemimpinan mengatakan: “Dari sisi pendekatan peradaban, saya melihat beliau sangat berbeda dibandingkan ulama dan fuqaha lainnya.” Sementara itu, beberapa akademisi yang membahas pandangannya mengenai masalah perumahan mengatakan:

“Dalam persoalan perumahan, beliau jelas memiliki sejumlah indikator dan tolok ukur yang juga mencakup pertimbangan peradaban dan kebudayaan. Karena itu, ketika kami menyampaikan sebuah gagasan atau model, beliau memperhatikan dengan cermat bagian mana yang sesuai dan bagian mana yang menyimpang.”

Dalam bagian-bagian berikutnya dari seri tulisan ini, akan dibahas dimensi lain dari kiprah ilmiah dan eksekutif Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei.

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