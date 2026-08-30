Lima warga Palestina syahid di Gaza dalam 24 jam terakhir

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa dalam 24 jam terakhir lima orang di Jalur Gaza telah syahid akibat serangan rezim Zionis.

Kementerian tersebut juga mencatat bahwa sejak gencatan senjata Oktober 2025, 1318 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel.

Israel, yang dengan dukungan AS memulai perangnya melawan Jalur Gaza pada Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina dan melukai lebih dari 174 ribu orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.