Syekh Naim Qassem: Imam Syahid menghidupkan kembali isu Palestina dengan mengandalkan persatuan praktis

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya pada Pekan Persatuan menyatakan bahwa kekalahan rezim Zionis dalam tiga perang adalah hasil dari kegigihan dan ketahanan rakyat.

Ia menegaskan: Selama kita tetap gigih dan kokoh, musuh tidak akan mampu mewujudkan proyek dan rencana-rencananya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menambahkan: Segala bentuk kegigihan, apa pun biayanya, membangun fondasi untuk memulihkan posisi kita dan memperkuat kemampuan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita dan menggagalkan proyek musuh.

Ia mengatakan: Persatuan praktis yang menjadi landasan gerak Imam Syahid kita Ayatullah Khamenei, telah menghidupkan kembali isu Palestina.

Syekh Qassem menyatakan: Perbedaan di antara umat Islam tidak boleh menyebabkan terbukanya front internal dan melupakan musuh utama kita.