Organisasi Intelijen IRGC: Kendali Iran atas Selat Hormuz Tetap Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Kamis sore, 27 Agustus, mengeluarkan pernyataan kepada rakyat Iran mengenai situasi yang mereka sebut sebagai fase menentukan dalam menghadapi musuh.

Pernyataan itu diawali dengan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai Nabi persatuan dan kasih sayang, serta penghormatan kepada para syuhada dalam pertempuran Iran melawan Amerika Serikat, khususnya mendiang Ayatullah Khamenei.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: “Salam kepada rakyat Iran.”

Kehadiran bersejarah dan persatuan kokoh antara medan pertempuran, masyarakat, diplomasi, dan pelayanan publik disebut telah membentuk ketahanan selama 200 hari menghadapi apa yang disebut sebagai rencana Amerika–Israel.

Menurut pernyataan tersebut, penilaian lembaga-lembaga intelijen Amerika Serikat menunjukkan beberapa poin:

Republik Islam Iran telah melewati fase mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan pemerintahannya serta kekuatan perlawanan. Iran sedang memperkuat dan meningkatkan ketahanan nasionalnya. Kemampuan asimetris Republik Islam Iran tetap terjaga dan Amerika Serikat dinilai tidak mampu memaksakan kehendaknya kepada Iran. Kendali Iran atas Selat Hormuz tetap berlanjut. Iran tidak lagi hanya berada dalam posisi merespons serangan pihak lawan, tetapi sedang bergerak menuju peningkatan inisiatif strategis dan kemampuan memengaruhi waktu, tempat, serta biaya perang dan diplomasi.

IRGC Klaim Strategi Perubahan Rezim melalui Serangan Militer Gagal

Pernyataan itu menyebut bahwa dalam sebuah komite bersama yang melibatkan badan intelijen Amerika Serikat, Israel, Inggris, serta sejumlah tokoh oposisi Iran, dilakukan evaluasi terhadap pelajaran dari operasi yang disebut “Epic Fury” terhadap Republik Islam Iran.

Menurut Organisasi Intelijen IRGC, pihak lawan dalam evaluasi tersebut mengakui kegagalan strategi “menggulingkan pemerintahan melalui serangan militer.”

Namun, lembaga itu mengatakan informasi yang mereka peroleh menunjukkan bahwa strategi tersebut kini sedang diperbarui.

Menurut pernyataan itu, pihak lawan berusaha tetap mempertahankan serangan terbatas secara berkala, sekaligus mengaktifkan pusat-pusat krisis, perang psikologis, menciptakan gejolak di pasar uang dan keuangan, serta menjalankan operasi yang dinilai mengancam keamanan.

Organisasi Intelijen IRGC menilai tujuan dari strategi tersebut adalah:

mengubah “gagasan perlawanan” menjadi “gagasan ketundukan”;

mengubah kekuatan pertahanan mandiri menjadi kekuatan pertahanan yang bergantung kepada pihak luar;

serta mengubah pendekatan revolusioner menjadi sikap pasif.

Menurut lembaga tersebut, langkah itu ditujukan untuk mencegah stabilitas internal Iran dan pemulihan kembali kekuatan regional maupun ekstraregional Republik Islam Iran.

Klaim Adanya Proyek Rahasia Mossad

Pernyataan itu juga menyebut bahwa baru-baru ini Organisasi Intelijen IRGC memantau sebuah proyek Mossad yang diklaim bertujuan membentuk struktur rahasia khusus untuk memberikan tekanan dari dalam terhadap Republik Islam Iran.

Jaringan tersebut disebut memanfaatkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, operasi sabotase, serta penggunaan agen lokal yang dinilai dapat mengganggu keamanan.

Menurut IRGC, pemantauan terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, serta aktivitas militer dalam 60 hari terakhir menunjukkan bahwa pihak lawan semakin mengandalkan perang kognitif dan operasi intelijen.

Beberapa sasaran yang disebutkan antara lain:

Menggambarkan peran Selat Hormuz sebagai sesuatu yang tidak efektif bagi keamanan nasional Iran. Mencegah Iran mengulangi perang regional. Menggambarkan kemampuan poros perlawanan di kawasan sebagai sesuatu yang terbatas. Memaksakan blokade laut. Mengikis persatuan nasional, mendorong ketidakpuasan dan polarisasi, serta membesar-besarkan perbedaan pandangan. Membesar-besarkan dan memanfaatkan kelemahan, kekurangan, serta keterbatasan internal dalam pengelolaan negara. Mendorong masyarakat membawa ketidakpuasan mereka ke jalan-jalan.

Organisasi Intelijen IRGC menyatakan bahwa titik utama strategi tersebut saat ini adalah “mengganggu stabilitas dan mengurangi ketahanan nasional masyarakat Iran” melalui perang kognitif serta penciptaan rasa takut dan ketidakpastian.

Lembaga itu mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah memperingatkan mengenai persoalan tersebut dalam tiga pernyataan yang diterbitkan pada saat apa yang mereka sebut sebagai “kudeta Januari 2026”.

Menyoroti Persoalan Internal Amerika Serikat

Pernyataan tersebut juga mengklaim bahwa kegagalan pihak lawan mencapai tujuan dalam perang melawan Iran, disertai tersingkirnya kalangan profesional dari proses pengambilan keputusan pemerintahan Amerika Serikat, telah menciptakan berbagai tantangan internal bagi Washington.

Di antara hal yang disebutkan adalah pencopotan, penurunan pangkat, dan pemecatan lebih dari 23 komandan militer serta puluhan pejabat politik dan intelijen yang berseberangan dengan pemerintah.

Pernyataan itu juga menyinggung dampak negatif perkembangan regional terkait Iran terhadap indikator ekonomi Amerika Serikat, penurunan popularitas Donald Trump dan risiko kehilangan basis pemilih, meningkatnya keraguan di antara kelompok-kelompok politik mengenai dukungan kepada Israel, serta keterbatasan militer Amerika dalam mendukung kemampuan ofensif maupun pertahanan untuk menghadapi Iran.

Menurut Organisasi Intelijen IRGC, faktor-faktor tersebut menjadi kendala internal bagi Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional Iran.

Empat Prioritas Organisasi Intelijen IRGC

Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan dan keterbatasan pihak lawan tersebut, Organisasi Intelijen IRGC mengatakan pihaknya telah menetapkan sejumlah agenda:

Mempertahankan dan meningkatkan pengawasan serta kesiapsiagaan permanen di bidang militer untuk memberikan respons yang dapat mengubah perhitungan pihak lawan. Berfokus pada pembinaan dan menghadapi segala tindakan yang dapat mengganggu ketenangan, kebersamaan, dan persatuan nasional di dalam negeri. Mencegah berbagai program yang dianggap mengancam keamanan yang dijalankan badan-badan intelijen asing di dalam negeri maupun kawasan perbatasan Iran. Mempertahankan kewaspadaan terhadap apa yang disebut “neo-ISIS” serta jaringan yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok teroris.

Pada bagian akhir pernyataan, Organisasi Intelijen IRGC menegaskan tekadnya untuk membalas kematian para syuhada Iran.

Pernyataan tersebut ditutup dengan janji kepada Pemimpin Iran bahwa organisasi itu akan terus mempertahankan apa yang disebut sebagai warisan terpenting mendiang Pemimpin Iran, yakni “Iran yang kuat”, serta berupaya membuat pihak lawan menyesali tindakannya dan mengurangi kekhawatiran masyarakat Iran.

“Kami berjanji kepada Imam kami bahwa hingga tetes darah terakhir, kami akan tetap menjadi pembela warisan terpenting Imam yang syahid, yaitu ‘Iran yang kuat’, dan tidak akan berhenti sedetik pun untuk membuat musuh menyesal serta menghilangkan kekhawatiran rakyat Iran.”