Liga Arab: Berlanjutnya Serangan Israel di Palestina Memperburuk Krisis Kemanusiaan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretariat Liga Arab dalam pernyataan yang dikeluarkan bertepatan dengan peringatan satu tahun serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, yang menewaskan lima jurnalis Palestina, mengatakan bahwa serangan terhadap warga sipil, jurnalis, dan lembaga kemanusiaan telah menjadi pola yang berulang.

Liga Arab menilai tindakan tersebut melanggar prinsip perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Lembaga regional Arab itu juga mengecam langkah Israel yang disebut berupaya mengosongkan dan menghancurkan fasilitas milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kawasan Kafr Aqab, utara Yerusalem Timur yang diduduki.

Liga Arab menyebut tindakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap aktivitas sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Liga Arab juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para jurnalis serta jaminan adanya pertanggungjawaban atas berbagai serangan yang menimpa mereka.

Menurut lembaga itu, pembatasan terhadap aktivitas lembaga-lembaga kemanusiaan dan hambatan terhadap masuknya bantuan ke Jalur Gaza berdampak langsung pada kondisi kehidupan masyarakat, terutama anak-anak.

Sekretariat Liga Arab juga menyinggung laporan terbaru UNICEF mengenai meningkatnya kasus kekurangan gizi serta kurangnya akses terhadap makanan yang layak di kalangan anak-anak Gaza.

Karena itu, Liga Arab menyerukan agar aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dijamin secara berkelanjutan dan dalam jumlah yang memadai, disertai pembukaan kembali jalur-jalur penyeberangan dan perluasan ruang bagi operasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pada bagian akhir pernyataannya, Liga Arab memperingatkan bahwa berlanjutnya serangan tanpa adanya pertanggungjawaban akan semakin memperbesar penderitaan kemanusiaan dan memperlebar kesenjangan antara norma hukum internasional dengan penerapannya di lapangan.

Menurut Liga Arab, kondisi tersebut pada akhirnya dapat semakin melemahkan kepercayaan terhadap kredibilitas sistem internasional.