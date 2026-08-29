Araghchi: Konsumen Amerika membayar harga sebenarnya dari situasi ini

Dilaporkan oleh kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi menulis di dunia maya: "Berdasarkan informasi dan penilaian intelijen kami, upaya besar-besaran sedang dilakukan untuk memanipulasi dan mengarahkan pasar energi. Beberapa elemen pemerintahan AS, dengan menggunakan media yang naif dan mudah percaya, berupaya mempengaruhi harga untuk keuntungan pribadi, dan pada saat yang sama, menjebak presiden AS dalam perang yang telah ia kalahkan."

Ia mengatakan: "Para pemain yang sejalan dengan Israel juga, dengan memberikan penilaian yang optimis dan tidak realistis, berupaya mempromosikan dan mendorong kelanjutan perang."

Menteri Luar Negeri menambahkan: "Konsumen Amerika membayar harga sebenarnya dari situasi ini."