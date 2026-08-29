Penyesalan generasi Z Amerika atas pilihan Trump

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip The Hill, berdasarkan hasil jajak pendapat baru dari lembaga Navigator, 31% dari anggota generasi Z yang memilih Donald Trump, presiden Amerika, dalam pemilihan tersebut menekankan bahwa mereka menyesali pilihan mereka.

Hasil jajak pendapat ini sekali lagi menunjukkan situasi popularitas Trump dan Partai Republik yang tidak menguntungkan. Ini terjadi di tengah persiapan para perwakilan Partai Republik untuk pemilihan paruh waktu musim gugur tahun ini.

Generasi Z dalam pemilihan 2024 merupakan salah satu sumber suara penting bagi Trump. Dalam jajak pendapat ini juga ditanyakan tentang tingkat kepuasan terhadap kinerja Trump. Generasi Z menunjukkan dukungan terendah terhadap Trump, dengan hanya 33% responden dari kelompok ini yang menyatakan bahwa mereka sangat atau agak menyetujui kinerja presiden Amerika tersebut.

Pemuda Amerika memiliki porsi lebih besar di antara mereka yang tidak puas dengan Trump dan kondisi ekonomi.

Jajak pendapat dari lembaga Navigator ini dilakukan dengan partisipasi 3000 warga negara Amerika pada tanggal 4 Juni hingga 27 Juli.