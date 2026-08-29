Dilaporkan oleh kantor berita Abna, Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR AS, dalam sebuah unggahan di X, mengkritik pendekatan pemerintahan Trump dalam perang melawan Iran dan menulis: «Sudah enam bulan sejak perang ilegal Trump melawan Iran dimulai - sebuah kesalahan besar yang merenggut nyawa 19 tentara dan melukai lebih dari 750 orang.»

Ia menambahkan: «Setelah enam bulan dan menghabiskan miliaran dolar, operasi “Kegagalan Epik” masih belum mencapai satu tujuan strategis pun.»

Dalam pesan ini, Pelosi menggunakan ungkapan ironis «Kegagalan Epik» untuk menekankan kegagalan Trump dalam perang dan agresi terhadap Iran ini.

Sebelumnya, Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, juga telah mengatakan: «Enam bulan berlalu sejak Trump memicu perang melawan Iran yang membahayakan angkatan bersenjata kita. Enam bulan berlalu sejak Trump memicu perang yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang sangat tinggi dan ketidakstabilan dunia. Pemerintahan Trump menerbitkan kebohongan terang-terangan tentang kegagalan mereka dalam masalah Iran, sementara kenyataannya adalah Iran setelah enam bulan menguasai Selat Hormuz.»