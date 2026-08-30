Nancy Pelosi: AS Tidak Mencapai Satu Pun Target Strategis dalam Perang Melawan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mantan Ketua DPR AS mengakui bahwa negaranya, setelah enam bulan terlibat perang melawan Iran dan mengeluarkan biaya miliaran dolar, masih belum berhasil mencapai satu pun sasaran strategis.

Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR Amerika Serikat, dalam sebuah unggahan di platform X mengkritik kebijakan pemerintahan Trump dalam perang melawan Iran.

Ia menulis: “Kini sudah enam bulan sejak perang ilegal Trump melawan Iran dimulai—sebuah kesalahan besar yang telah merenggut nyawa 19 tentara dan menyebabkan lebih dari 750 orang terluka.”

Pelosi melanjutkan: “Setelah enam bulan dan menghabiskan miliaran dolar, operasi ‘Epic Failure’ masih belum berhasil mencapai satu pun target strategis.”

Dalam pernyataan tersebut, Pelosi menggunakan ungkapan “Epic Failure” atau “kegagalan besar” secara sindiran untuk menegaskan kritiknya terhadap kegagalan Trump dalam perang dan serangan terhadap Iran.

Sebelumnya, Pemimpin Minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga menyampaikan kritik serupa.

Ia mengatakan: “Sudah enam bulan sejak Trump memulai perang melawan Iran yang membahayakan angkatan bersenjata kita. Sudah enam bulan sejak Trump memicu perang yang menyebabkan harga bahan bakar melonjak tajam dan dunia menjadi semakin tidak stabil.”

Schumer menambahkan bahwa pemerintahan Trump, menurutnya, menyebarkan klaim-klaim menyesatkan mengenai kegagalannya dalam isu Iran. Ia menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan Iran, setelah enam bulan, masih tetap menguasai Selat Hormuz.