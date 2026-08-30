Kataib Sayyid al-Shuhada Umumkan Syarat Penyerahan Senjata di Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kataib Sayyid al-Shuhada, salah satu kelompok yang tergabung dalam jaringan perlawanan Islam Irak, mengeluarkan pernyataan mengenai isu senjata kelompok perlawanan dan kedaulatan Irak. Kelompok tersebut menegaskan bahwa tujuan utama sikapnya adalah mewujudkan Irak yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh.

Dalam pernyataan itu, kelompok tersebut mengenang para syuhada yang disebut gugur demi membela agama, tanah air, martabat, kedaulatan, dan prinsip-prinsip mereka. Kataib Sayyid al-Shuhada menyatakan bahwa dalam membahas isu senjata perlawanan, mereka mempertimbangkan kepentingan tertinggi Irak, ancaman yang ada, serta perkembangan kawasan.

Kelompok itu menegaskan bahwa dalam pandangan gerakan perlawanan, negara serta kehormatan agama dan mazhab merupakan prinsip utama. Sementara kelompok-kelompok bersenjata, baik yang bersifat resmi maupun yang lahir akibat situasi dan ancaman tertentu, dinilai memiliki peran pendukung dalam mempertahankan eksistensi ideologis dan nasional.

Kataib Sayyid al-Shuhada mengatakan bahwa kepemilikan senjata untuk menghadapi ancaman bukanlah tindakan tanpa alasan, melainkan muncul dari kondisi dan kebutuhan nyata. Jika kebutuhan itu hilang, maka kebutuhan terhadap senjata juga akan berakhir. Namun jika ancaman kembali muncul, menurut mereka kebutuhan tersebut dapat muncul kembali.

Kelompok itu kemudian menyatakan bahwa kesediaannya mendukung proses penataan senjata bergantung pada terpenuhinya 10 syarat.

Syarat pertama adalah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat dari daratan, perairan, dan wilayah udara Irak, serta penghentian kehadiran mereka dalam bentuk apa pun. Irak juga diminta memastikan wilayah udaranya tidak digunakan untuk menyerang negara lain, khususnya negara-negara tetangga.

Syarat kedua adalah pengesahan undang-undang mengenai Hashd al-Shaabi yang menjamin hak-hak para anggotanya, keluarga syuhada dan korban luka, menjaga martabat dan kedudukan mereka, serta mengatur aktivitas organisasi tersebut.

Syarat ketiga adalah agar pasukan keamanan federal memiliki kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Irak, dari utara hingga selatan, termasuk wilayah darat, laut, dan udara.

Syarat keempat adalah penguatan sistem pertahanan udara Irak dengan peralatan canggih yang sepenuhnya berada di bawah keputusan Irak sendiri dan mampu menghadapi setiap serangan terhadap kedaulatan negara.

Syarat kelima adalah penarikan penuh pasukan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dari wilayah Irak, dengan tujuan menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Turki untuk melakukan serangan ke wilayah Irak.

Syarat keenam adalah penarikan pasukan Turki yang ditempatkan di Irak utara dan pengembalian mereka ke dalam wilayah perbatasan Turki.

Syarat ketujuh adalah agar kendali perbatasan Irak di wilayah Kurdistan berada di tangan tentara Irak, sementara seluruh pos perlintasan perbatasan juga harus dikelola oleh pemerintah federal.

Syarat kedelapan adalah penarikan kelompok-kelompok oposisi terhadap Republik Islam Iran dari basis mereka di Irak utara, agar wilayah Irak tidak digunakan sebagai jalur serangan darat terhadap negara-negara tetangga.

Syarat kesembilan adalah mengakhiri ketergantungan keputusan keuangan dan ekonomi Irak kepada Amerika Serikat, yang menurut kelompok itu diperlukan untuk mewujudkan prinsip bahwa “Irak harus menentukan nasibnya sendiri.”

Syarat kesepuluh adalah mengakhiri apa yang disebut sebagai keterikatan terhadap Amerika Serikat dalam pengambilan keputusan politik Irak serta menghentikan aktivitas “utusan khusus AS untuk Irak.”

Kataib Sayyid al-Shuhada menegaskan bahwa pelaksanaan syarat-syarat tersebut merupakan bagian penting dari sikap mereka terhadap penataan senjata kelompok perlawanan dan diletakkan dalam kerangka upaya mewujudkan kedaulatan penuh serta independensi pengambilan keputusan Irak.

Pernyataan ini muncul setelah pemerintah Irak menjadikan monopoli kepemilikan senjata di tangan negara sebagai salah satu prioritas utamanya dan menetapkan September 2026 sebagai batas akhir penyerahan senjata.