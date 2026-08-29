Tiongkok: Sanksi AS terhadap Iran mengancam tatanan ekonomi dunia

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip TASS, Liu Chang, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, mengatakan bahwa perang ekonomi yang dilancarkan AS terhadap Iran tidak membantu menyelesaikan situasi, melainkan hanya memperburuk ketegangan dan mengancam melemahkan tatanan keuangan global.

Menanggapi masuknya perusahaan logistik Tiongkok «Kameng Trading» ke dalam daftar sanksi AS terhadap Iran, ia mengatakan: «Tiongkok telah berulang kali menyatakan penolakan tegasnya terhadap sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar apa pun dalam hukum internasional maupun mandat Dewan Keamanan PBB».

Ia menambahkan: «Perang ekonomi dan kebijakan tekanan maksimum tidak menawarkan solusi apa pun. Sebaliknya, mereka hanya berkontribusi pada eskalasi ketegangan dan menyebabkan risiko meluber, yang mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global serta merusak hak dan kepentingan sah negara lain. Tugas mendesak adalah memfasilitasi pengurangan ketegangan dalam situasi dan kembali ke dialog dan negosiasi sesegera mungkin. Tiongkok akan melakukan semua upaya yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya».