Puluhan Ulama Syiah Diadili di Bahrain; Tuduhan Dipertanyakan, Kekhawatiran atas Peningkatan Tekanan Menguat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Persidangan terhadap puluhan ulama dan tokoh agama Syiah di Bahrain terus berlangsung di tengah sorotan terhadap proses persidangan, cara penyampaian kesaksian, dan berbagai klaim yang diajukan para saksi.

Para pengkritik kasus ini menilai tuduhan terhadap para terdakwa tidak memiliki landasan bukti yang memadai. Mereka juga memperingatkan bahwa kelanjutan proses tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan sebagian besar komunitas Syiah Bahrain.

Dalam sidang terbaru yang digelar pada 19 Agustus, proses persidangan berlangsung lebih dari 13 jam.

Berdasarkan laporan yang beredar, para hakim dan terdakwa ditempatkan di dua ruang yang berbeda, sementara sejumlah saksi mengikuti persidangan melalui sambungan video.

Salah seorang saksi bahkan memberikan kesaksian dengan wajah tertutup, sebuah hal yang turut menjadi sorotan dalam jalannya persidangan.

Dalam sidang tersebut, pengacara para terdakwa mengajukan sejumlah pertanyaan terkait keterangan para saksi. Salah satu saksi, misalnya, ditanya mengenai pengertian “Wilayat al-Faqih”. Menurut laporan, saksi tersebut mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban.

Selain itu, muncul pula klaim mengenai hubungan antara Ayatullah Syekh Isa Qassim dan pendirian Al-Majlis al-Islami al-Ulama’i. Klaim tersebut mendapat keberatan dari tim pengacara, yang mempertanyakan konsistensi serta kredibilitas keterangan saksi.

Bagian lain dari persidangan diisi dengan pernyataan Syekh Hani al-Banna.

Dalam pembelaannya terhadap dirinya dan para terdakwa lainnya, ia menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengadilan terhadap sejumlah individu. Ia berpendapat bahwa proses hukum tersebut menyasar komunitas dan identitas Syiah di Bahrain.

Syekh al-Banna juga menyinggung sejumlah dokumen yang disebut sebagai “pengakuan” para terdakwa. Ia mengklaim bahwa ribuan halaman dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada para terdakwa dan bahwa sebagian pengakuan diperoleh di bawah tekanan.

Ia meminta agar rekaman kamera dari lembaga-lembaga peradilan diperiksa untuk mengungkap bagaimana proses interogasi berlangsung.

Menurut laporan tersebut, cara pengadilan menanggapi pernyataan Syekh al-Banna juga mendapat kritik.

Disebutkan bahwa hakim beberapa kali memberikan respons keras dan berusaha menghentikan keterangannya saat ia sedang berbicara.

Para pengkritik proses persidangan menilai bahwa sikap semacam itu, ditambah dugaan adanya kontradiksi dalam kesaksian, semakin menunjukkan perlunya pemeriksaan bukti secara lebih teliti dan jaminan terhadap hak-hak para terdakwa sepanjang proses hukum.

Sementara itu, kekhawatiran terhadap nasib para terdakwa terus meningkat.

Sejumlah pengamat memperkirakan kemungkinan dijatuhkannya hukuman berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang ataupun dakwaan dengan kategori keamanan dan politik yang serius.

Menurut para pengkritik, apabila proses tersebut terus berjalan tanpa memberikan ruang pembelaan yang efektif dan tanpa pemeriksaan transparan atas dugaan tekanan dalam interogasi maupun pengambilan pengakuan, perkara tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan politik yang luas.

Secara keseluruhan, persidangan ini kini menjadi salah satu perkara paling penting terkait kondisi ulama Syiah di Bahrain.

Berlanjutnya penahanan dan persidangan terhadap para ulama, di tengah belum terlihatnya tanda-tanda meredanya ketegangan, dinilai dapat semakin memperdalam perpecahan internal.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa jalan keluar yang berkelanjutan memerlukan pengurangan ketegangan, jaminan proses peradilan yang adil, serta solusi politik untuk mengakhiri perkara tersebut.