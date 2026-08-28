Lavrov: Situasi Selat Hormuz adalah Hasil Petualangan AS

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "RIA Novosti", Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan: Selat Hormuz sepenuhnya terbuka sebelum agresi AS dan Israel terhadap Iran, dan masalah pengenaan biaya untuk melintasi jalur perairan ini tidak dibahas selama AS dan Israel belum memulai petualangan mereka.

Menteri Luar Negeri Rusia menekankan: Moskow tidak ingin pengenaan biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tetapi masalah ini memerlukan diskusi lebih lanjut.

Rusia mengkritik pendekatan AS dalam hal agresi terhadap negara-negara berdaulat. Moskow sejak awal mengutuk serangan AS dan rezim Zionis terhadap Iran dan menyerukan agar kekuatan ekstra-regional tidak ikut campur di kawasan Teluk Persia.