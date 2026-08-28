Sanksi Baru Departemen Keuangan AS terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "Al-Jazeera", Departemen Keuangan pemerintah teroris AS dalam pernyataan resmi mengumumkan bahwa mereka telah memberlakukan serangkaian sanksi baru terhadap Iran.

Dalam pernyataan Departemen Keuangan AS diklaim: kami telah mengidentifikasi jaringan, perantara, dan saluran yang digunakan Iran untuk menyelundupkan minyak dan menghindari sanksi. Kami bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan sekutu kami, menargetkan setiap sumber pendapatan ilegal rezim Iran.

Departemen Keuangan pemerintah teroris AS, seraya memperingatkan tentang setiap perdagangan dengan Iran dan memperluas tindakan terhadap lembaga dan pihak yang berinteraksi dengan Teheran, mengklaim: kami berkomitmen untuk memutus semua jalur ekonomi yang tersisa ke Teheran dan mengakhiri sekali untuk selamanya ancaman rezim Iran. Iran menggunakan jaringan perbankan bayangan untuk pencucian uang, pembelian senjata, dan pendanaan kekuatan proksinya di kawasan.

Juga, pemerintah teroris AS dalam rangka melanjutkan kebijakan anti-Irannya, memberlakukan sanksi terkait Iran terhadap satu orang dan satu perusahaan lainnya.

Departemen tersebut mengumumkan sanksi terhadap satu orang dengan tuduhan hubungan dengan Bank Nasional Iran dan sanksi lain terhadap sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong.

Tindakan ini adalah salah satu langkah pertama pemerintahan Trump dalam melaksanakan ancamannya untuk tekanan ekonomi terhadap Teheran.