Serangan Teroris Tel Aviv terhadap Jenin di Tepi Barat: 3 Orang Gugur sebagai Syahid

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip agensi "Shihab", tentara rezim Zionis hari ini, Jumat, mengklaim bahwa dalam serangan terornya di kota Jenin yang terletak di Tepi Barat, mereka menargetkan sekelompok pejuang Palestina.

Rezim Zionis ini juga mengklaim bahwa dalam serangan kemarin (Kamis), mereka membunuh dua komandan gerakan Hamas dan Jihad Islam dalam dua serangan di Jalur Gaza.

Tentara rezim Zionis setelah serangan mengirim lebih banyak tentara ke lokasi serangan di Jenin yang terletak di utara Tepi Barat.

Berdasarkan berita yang kemudian dipublikasikan, tiga orang gugur sebagai syahid dalam serangan teroris ini, dan rezim Zionis menghalangi tim penyelamat untuk tiba dan memberikan bantuan.

Perdana Menteri rezim Zionis setelah pembunuhan ini mengklaim bahwa tentara pendudukan Palestina telah menggagalkan rencana serangan terhadap rezim ini di Jenin.