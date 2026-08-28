Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "RIA Novosti", Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, menanggapi pernyataan pejabat AS tentang pengenaan sanksi terhadap Beijing karena perdagangan dengan Teheran, mengatakan: mengenai situasi di Iran, kami selalu berpendapat bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.

Ia menekankan bahwa posisi China terhadap sanksi sepihak dan ilegal adalah konsisten dan jelas.

Alexei Pushkov, anggota komite legislasi konstitusi Dewan Federasi Rusia, juga dalam hal ini mengatakan: AS terus-menerus mengancam negara-negara lain; ancaman yang pada akhirnya akan merugikan negara itu sendiri.

Dengan merujuk pada ketidakberhasilan ancaman Trump tentang penghancuran peradaban Iran jika negara itu tidak menyerah, ia menambahkan: hasil dari pendekatan ini sudah jelas dan dapat menyebabkan memburuknya hubungan AS dengan banyak negara.

Banyak pakar berpendapat bahwa sanksi kembali seperti bumerang ke negara-negara yang menjatuhkan sanksi, dan menyebabkan kenaikan harga serta peningkatan biaya energi dan barang serta jasa lainnya di negara-negara tersebut.