Sana'a: Rezim Saudi Mengerahkan Pasukannya untuk Merugikan Yaman

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "Al-Masira", Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan bahwa rezim Saudi sedang mengerahkan pasukan dependen dan tentara bayarannya untuk merugikan Yaman dan menghancurkan tatanan sosial negara ini.

Kementerian Luar Negeri Yaman juga menyatakan bahwa rezim Saudi terus melakukan blokade terhadap bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan Yaman serta menyita kekayaan nasional dengan tujuan menguras Yaman dan memiskinkan rakyat negara ini.

Kementerian tersebut menekankan bahwa Yaman bertekad untuk meraih hak-haknya, dan tindakan di jalur ini telah menjadi kewajiban agama, tuntutan rakyat, dan kebutuhan nasional.

Dalam beberapa hari terakhir, bentrokan antara angkatan bersenjata Yaman dan milisi yang terkait dengan pemerintahan yang lengser dan didukung Arab Saudi telah meningkat di beberapa poros di negara ini.

Peningkatan serangan dan pertempuran timbal balik meningkatkan kekhawatiran tentang meluasnya kembali konflik di Yaman dan berakhirnya ketenangan relatif dalam beberapa tahun terakhir.