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Chuck Schumer: Trump Mengatakan Kebohongan Terang-terangan tentang Iran

28 Agustus 2026 - 23:36
Kode berita: 1858352
Source: ABNA
Chuck Schumer: Trump Mengatakan Kebohongan Terang-terangan tentang Iran

Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS mengatakan: Trump mengatakan kebohongan terang-terangan tentang Iran, sementara kenyataannya justru sebaliknya.

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "Al-Manar", Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, mengatakan: 6 bulan telah berlalu sejak Trump melancarkan perang melawan Iran yang membahayakan angkatan bersenjata kita.

Ia menambahkan: enam bulan telah berlalu sejak Trump memicu perang yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang astronomis dan destabilisasi dunia.

Schumer menekankan: pemerintahan Trump menyebarkan kebohongan terang-terangan tentang kegagalannya dalam masalah Iran, sementara kenyataannya adalah bahwa Iran, setelah enam bulan, menguasai Selat Hormuz.

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