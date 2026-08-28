Chuck Schumer: Trump Mengatakan Kebohongan Terang-terangan tentang Iran

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "Al-Manar", Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, mengatakan: 6 bulan telah berlalu sejak Trump melancarkan perang melawan Iran yang membahayakan angkatan bersenjata kita.

Ia menambahkan: enam bulan telah berlalu sejak Trump memicu perang yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang astronomis dan destabilisasi dunia.

Schumer menekankan: pemerintahan Trump menyebarkan kebohongan terang-terangan tentang kegagalannya dalam masalah Iran, sementara kenyataannya adalah bahwa Iran, setelah enam bulan, menguasai Selat Hormuz.