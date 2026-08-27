Nuri al-Maliki tekankan pentingnya menghindari ketegangan internal di Irak

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip WAA, Nuri al-Maliki, Ketua Koalisi "Negara Hukum" Irak mengatakan: Irak berada pada tahap yang sensitif, dan melewati kondisi ini membutuhkan tanggung jawab dan pengendalian diri yang lebih besar dari arus-arus politik.

Al-Maliki dalam pertemuan dengan para pakar politik mengatakan: Ada upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk menciptakan kekacauan politik di Irak, namun Kerangka Koordinasi Syiah tetap mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas negara dan melindungi kepentingan nasional. Pemerintah dan Kerangka Koordinasi tidak akan membiarkan negara terseret ke dalam konflik internal.

Mengenai masalah pembatasan senjata, ia juga menekankan pentingnya mengkaji masalah ini tanpa menggunakan konflik dan kekerasan.

Al-Maliki memperingatkan bahwa setiap konfrontasi dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya dan membahayakan stabilitas Irak.

Ketua Koalisi "Negara Hukum" juga menekankan bahwa konflik internal akan merugikan semua sektor Irak.

Ia menolak pandangan bahwa konflik potensial semacam itu hanya akan terbatas pada komunitas Syiah, dan mengatakan konsekuensinya dapat melibatkan semua kelompok dan lapisan masyarakat Irak.

Al-Maliki juga menekankan pentingnya mengambil pendekatan yang jelas untuk mencegah Irak menjadi arena penyelesaian sengketa regional dan internasional.

Ia juga mendesak agar percepatan penyelesaian kabinet dan penunjukan menteri untuk kementerian-kementerian yang masih tanpa menteri, dan menambahkan bahwa Ali al-Zeydi, Perdana Menteri Irak, juga memiliki posisi yang sama dalam hal ini.