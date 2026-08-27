Qatar konfirmasi kunjungan Perdana Menterinya ke Teheran; poros pembicaraan adalah pengurangan ketegangan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, Majed al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengumumkan bahwa Mohammed bin Abdulrahman, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, akan melakukan perjalanan ke Teheran besok untuk mengkaji jalan-jalan pengurangan ketegangan dan menyiapkan kondisi bagi dialog.

Ia menambahkan: Kebebasan pelayaran di Selat Hormuz akan menjadi salah satu poros utama pembicaraan Perdana Menteri di Teheran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri ke Teheran merupakan penegasan posisi Qatar bahwa diplomasi adalah jalan untuk memperkuat keamanan kawasan.

Al-Ansari pada akhirnya menambahkan: Perdana Menteri juga akan mengkaji perlunya mengembalikan pelayaran di Selat Hormuz ke keadaan sebelum 28 Februari (9 Esfand 1404 kalender Iran).