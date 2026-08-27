Baghaee: Perdana Menteri Qatar akan mengunjungi Teheran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghaee, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, dalam percakapan dengan wartawan mengumumkan kunjungan Syekh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, ke Teheran pada hari Kamis.

Ia menambahkan: Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi berkelanjutan antara Iran dan Qatar untuk memperluas hubungan bilateral dan memperkuat perdamaian serta keamanan kawasan.

Baghaee dengan merujuk pada upaya baik Qatar dalam beberapa bulan terakhir untuk membantu mencegah eskalasi ketegangan di kawasan pascaa agresi militer AS dan rezim Zionis terhadap Iran, menegaskan bahwa Perdana Menteri Qatar dalam pertemuannya dengan pejabat negara kita akan membahas dan bertukar pandangan mengenai kelanjutan upaya dan inisiatif mediasi Qatar serta perkembangan kawasan lainnya.