Pengakuan Media AS atas Kerugian Miliaran Dolar yang Ditimbulkan Iran kepada AS

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, NBC pada Rabu dini hari mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa serangan rudal dan drone Iran telah menyebabkan kerugian miliaran dolar pada peralatan intelijen dan pengawasan AS di Asia Barat.

Meskipun ada upaya putus asa dari pemerintahan AS di bawah pimpinan teroris Donald Trump untuk menyangkal kerugian yang ditimbulkan Iran terhadap pangkalan-pangkalan negaranya di Asia Barat, media AS tetap mengakui hal ini.

Dalam laporan tersebut disebutkan: "Serangan-serangan yang belum pernah terjadi ini telah mengungkap kelemahan pertahanan pangkalan-pangkalan AS dan memaksa para pejabat untuk mempertimbangkan kembali cara melindungi fasilitas-fasilitas sensitif."

Sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya ini menjelaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur intelijen di negara-negara Asia Barat akan memakan biaya miliaran dolar bagi AS.

NBC menambahkan: "Serangan Iran menimbulkan keraguan tentang kemampuan Departemen Luar Negeri, Pentagon, dan organisasi intelijen AS untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara tersebut di kawasan ini."