Kritik Sanders terhadap Perang Trump Melawan Iran

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, Sanders menulis di media sosial X: "Ada alasan mengapa status kita di dunia sedang merosot."

Ia menambahkan bahwa Trump secara bersamaan terlibat dalam perang dengan Iran, perang dagang dengan Kanada, dan perang dingin dengan China, dan pada saat yang sama memperparah krisis dengan memperkuat Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Senator Amerika ini juga, dengan merujuk pada ancaman Trump terhadap Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), mengatakan: tindakan presiden AS menunjukkan bahwa bertentangan dengan slogan "America First", kepentingan pribadinya yang diutamakan.

Sanders sebelumnya juga telah menuduh Trump menyeret Amerika ke dalam "perang yang membawa bencana".

Dalam wawancara dengan jaringan MSNBC, ia menggambarkan Trump sebagai "presiden paling berbahaya dalam sejarah AS" dan sosok yang otoriter, serta mengatakan: ia telah mengubah kekuasaan menjadi alat untuk menjarah dan mengumpulkan kekayaan.