Penurunan 85 Persen Lalu Lintas Kapal Kargo di Selat Hormuz Selama 6 Bulan Terakhir

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, AFP menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan dari perusahaan Kepler, rata-rata pergerakan kapal kargo turun menjadi 10 perjalanan per hari. Padahal sebelum dimulainya agresi Amerika Serikat terhadap Iran, angka tersebut mencapai 95.

Berdasarkan laporan ini, Selat Hormuz yang strategis masih tetap tertutup setelah enam bulan berlalu sejak agresi AS dan pembuatan ketegangan di Teluk Persia, yang mengakibatkan penurunan drastis lalu lintas kapal kargo dan perdagangan laut sebesar 85 persen.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa setelah penandatanganan perjanjian antara kedua pihak di Islamabad, setidaknya 36 kapal melintasi jalur ini setiap hari, namun kondisi ini tidak stabil dan menurun menjadi 15 kapal pada bulan Agustus.

Perlu dicatat bahwa Republik Islam Iran, yang telah berulang kali menyatakan penguasaannya atas Selat Hormuz dan pengambilalihan kendalinya, telah mengumumkan bahwa kapal-kapal untuk melintas dengan aman di Selat Hormuz harus mengikuti jalur yang ditentukan oleh Tehran.