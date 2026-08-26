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Syuhada 4 Warga Palestina di Utara Jalur Gaza

26 Agustus 2026 - 11:48
Kode berita: 1857396
Source: ABNA
Syuhada 4 Warga Palestina di Utara Jalur Gaza

Sumber-sumber berita melaporkan gugurnya empat warga Palestina dalam serangan drone rezim Zionis di utara Jalur Gaza.

Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip kantor berita Shihab, drone rezim Zionis menargetkan sejumlah warga sipil di dekat sekolah-sekolah "Abu Hussein" yang berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi Palestina di kamp Jabalia.

Berdasarkan laporan ini, dalam serangan tersebut sejauh ini empat warga sipil Palestina gugur sebagai syuhada dan sejumlah lainnya terluka.

Para korban luka dan jenazah para syuhada dari serangan ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Shifa.

Rezim Zionis sejak diberlakukannya gencatan senjata di Gaza, telah berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan terus melakukan agresinya terhadap Jalur Gaza.

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