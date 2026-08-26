Telegraph: Proyek Trump Gagal Total; AS Tidak Lagi Memiliki Pengaruh Seperti Dulu

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, majalah Telegraph dalam artikel karya Ambrose Evans-Pritchard melaporkan bahwa proyek pengucilan ekonomi Iran gagal total karena AS tidak lagi memiliki pengaruh seperti satu atau dua dekade lalu untuk memberlakukan blokade ekonomi global terhadap musuh-musuhnya.

Berdasarkan laporan ini, AS dalam konflik dengan Iran ini membutuhkan kerja sama China, Rusia, India, Eropa, dan pusat-pusat keuangan besar. Sementara itu, China telah menjadi lebih kuat dalam menahan tekanan AS dan mungkin merespons sanksi sekunder dengan bertindak melawan tambang-tambang penting atau sumber daya keuangan Amerika.

Dalam laporan tersebut disebutkan, kelanjutan konflik ini dapat memperburuk krisis energi dunia di tengah kenaikan harga bahan bakar dan gas serta penurunan cadangan Eropa. Oleh karena itu Trump menghadapi persamaan yang sangat rumit; jika sanksi ini membuahkan hasil, Iran mungkin akan melakukan tindakan militer untuk mengancam pasar energi, dan jika ia mundur, maka kebijakan tekanan maksimum telah sia-sia.