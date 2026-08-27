Upaya Diplomatik Menghidupkan Kembali Perundingan Teheran–Washington; Selat Hormuz Jadi Fokus Pembicaraan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hari ini dijadwalkan bertolak ke Teheran untuk melakukan konsultasi terkait upaya menghidupkan kembali perundingan diplomatik guna mengakhiri perang dan menurunkan ketegangan.

Kebebasan pelayaran di Selat Hormuz serta langkah-langkah untuk meredakan ketegangan antara pihak-pihak terkait diperkirakan menjadi agenda utama dalam pembicaraan tersebut.

Pada saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan adanya kesepakatan antara Teheran dan Muscat mengenai mekanisme pembagian jalur perairan serta pendapatan yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Kendati demikian, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hingga kini masih mengalami gangguan.

Di sisi lain, berdasarkan laporan Bloomberg, komando militer Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan dengan para sekutu Eropanya setelah tercapai kesepakatan dengan Iran. Pertemuan tersebut akan membahas koordinasi misi untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Sebelumnya, konsultasi tersebut direncanakan berlangsung dalam bentuk konferensi internasional yang diselenggarakan Amerika Serikat. Namun, rencana terbaru lebih difokuskan pada pertemuan antara para komandan militer AS dan mitra mereka dari Eropa setelah tercapainya kesepakatan.

Meski upaya diplomatik terus berlangsung, situasi pelayaran di Selat Hormuz masih tergolong rentan.

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan bahwa sebuah kapal tanker di selat tersebut terkena proyektil yang belum diketahui jenisnya dan sempat mengalami kebakaran. Api kemudian berhasil dipadamkan. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat dan sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan lingkungan.

Meski demikian, data perusahaan Kpler menunjukkan adanya sedikit peningkatan jumlah kapal pengangkut komoditas penting yang melintasi Selat Hormuz.

Pada Rabu, sebanyak 10 kapal tercatat melintasi selat tersebut, meningkat dibandingkan Selasa yang hanya mencatat delapan kapal.

Sementara itu, Amerika Serikat juga tengah memperkuat kehadiran militernya di kawasan.

Kapal induk USS Theodore Roosevelt dijadwalkan berangkat dari San Diego menuju wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dalam beberapa pekan mendatang.

Kapal induk tersebut akan diberangkatkan bersama kapal-kapal pengawal dan sayap udaranya untuk menjalani misi selama lebih dari tujuh bulan. USS Theodore Roosevelt diperkirakan akan menggantikan kapal induk USS George Washington.

Perkembangan tersebut terjadi ketika pasar minyak juga terus mencermati nasib perundingan serta situasi di Selat Hormuz.

Harga minyak Brent turun 0,7 persen menjadi 87,24 dolar AS per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) juga melemah 0,7 persen menjadi 81,67 dolar AS per barel.