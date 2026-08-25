Katz: Kami Tidak Akan Keluar dari Suriah

Menurut kantor berita "Abna" mengutip Al Jazeera, Israel Katz, Menteri Perang rezim Zionis, dalam kunjungannya hari ini ke sejumlah wilayah di Suriah mengumumkan bahwa tentara rezim ini tidak akan meninggalkan apa yang mereka sebut sebagai zona penyangga mereka di Suriah selatan.

Ia mengklaim: "Kami tidak akan bergerak dari Gunung Hermon (Jabal al-Sheikh) dan zona keamanan selama masih ada ancaman terhadap Israel. Pesan kepada presiden Suriah sudah jelas – ketika Anda bangun pagi di istana Damaskus dan melihat ke Gunung Hermon (Jabal al-Sheikh) dan melihat tentara Israel, Anda tahu bahwa kami ada di sini untuk mempertahankan komunitas dan perbatasan kami."

Katz, merujuk pada serangan minggu lalu ke pangkalan udara Suriah, menambahkan bahwa Israel telah bertindak melawan upaya Turki untuk melakukan penempatan di Suriah yang membahayakan kepentingan keamanan Israel. "Kami telah memperjelas hal ini dan akan tetap berkomitmen padanya di masa depan," katanya.