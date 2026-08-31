Reaksi Hashd al-Shaabi terhadap kabar pengosongan markasnya pasca eskalasi ketegangan AS-Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip portal informasi Hashd al-Shaabi Irak, sumber-sumber yang terkait dengan organisasi Hashd al-Shaabi Irak menyatakan bahwa berita yang beredar tentang pengosongan markas pasukan mobilisasi rakyat Irak di provinsi Al-Anbar yang terletak di barat negara itu adalah tidak benar.

Qasim Muslah, komandan komando poros Anbar pasukan Hashd al-Shaabi, membantah laporan yang beredar tentang pengosongan markas pasukan Hashd al-Shaabi di provinsi tersebut, dan menekankan bahwa laporan-laporan itu sepenuhnya salah dan tidak berdasar.

Muslah mengatakan: Unit-unit komando operasi Anbar terus menjalankan tugas keamanan dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara normal dan pada tingkat kesiapan tertinggi. Semua markas dan unit melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana keamanan yang telah disahkan.

Ia, dengan menyatakan bahwa pasukan keamanan terus melakukan penempatan dan pelaksanaan misi mereka di wilayah tanggung jawab mereka, mengatakan: Situasi keamanan terkendali.

Ia meminta masyarakat untuk tidak mengikuti berita atau informasi dari sumber tidak resmi, dan hanya percaya pada informasi yang dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang.