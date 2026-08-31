JD Vance: Trump mengirim pesan ke Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip C-SPAN, «JD Vance», Wakil Presiden AS, hari ini Senin, menjawab pertanyaan wartawan «Trump memposting video buatan AI yang menunjukkan pemboman Pulau Khark. Mengapa dia melakukan itu?», mengklaim: Trump suka mengungkapkan hal-hal di media sosial. Dia mengirim pesan kepada orang Iran.

Wakil Presiden AS melanjutkan: Kami tahu mereka terus menembaki pelayaran komersial. Kami masih memiliki banyak alat untuk mencegah Iran menembaki kapal dagang. Presiden ingin mengatakan: hentikan itu, atau kalian akan menghadapi konsekuensinya!

Dalam upaya melimpahkan masalah kekurangan amunisi di militer negaranya akibat agresi terhadap Iran, ia mengklaim: Karena Biden, kita sekarang kekurangan amunisi, bukan karena perang dengan Iran!

Karena Biden, kita sekarang kekurangan amunisi, bukan karena perang dengan Iran.

Ini terjadi ketika Trump dini hari tadi, Senin, memposting di akun Truth Social-nya sebuah video pendek yang menunjukkan pemboman, ledakan, dan kebakaran besar di depot minyak Pulau Khark. Reaksi CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran terhadap video buatan AI Trump adalah: Tweet Trump lucu, dan kondisi di Khark tenang dan normal.