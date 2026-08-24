New York Times: Kontrol Iran atas Hormuz Lebih Murah Biayanya

Menurut laporan kantor berita "Abna," New York Times dalam sebuah artikel analitis mengkaji situasi Selat Hormuz dan berpendapat bahwa dalam kondisi saat ini, Amerika harus menerima realitas baru mengenai Selat Hormuz; Amerika Serikat tidak dapat menjaga Selat Hormuz tetap terbuka secara penuh dan permanen. Oleh karena itu, salah satu solusi yang paling tidak merugikan adalah agar Iran dapat memungut biaya transit sebagai imbalan atas lalu lintas kapal yang aman.

Selat Hormuz adalah jalur vital untuk pengangkutan minyak dari Teluk Persia ke pasar global, dan sebelum perang, sekitar 20 juta barel minyak melintasinya setiap hari. Namun perang melawan Iran telah membuat perusahaan pelayaran berhati-hati dalam melintaskan kapal-kapal mereka, dan volume lintasan menurun drastis.

Untuk menjamin lintasan bebas kapal-kapal, Amerika terpaksa menanggung biaya militer dan keuangan yang sangat besar; sementara Iran karena posisi geografisnya dan kemampuannya menggunakan rudal, drone, dan perahu serbu dapat terus mengendalikan lalu lintas laut. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga selat tetap terbuka penuh melalui operasi militer dapat berubah menjadi komitmen yang mahal dan jangka panjang bagi Amerika.

Menurut laporan ini, pemungutan biaya oleh Iran dapat menjadi kompromi yang praktis. Iran akan memiliki insentif untuk memperoleh pendapatan lebih besar, sehingga akan mengizinkan lebih banyak kapal untuk melintas, dan akibatnya, kemungkinan penutupan penuh selat di masa depan juga akan berkurang. Selain itu, pendapatan dari biaya tersebut dapat mengompensasi sebagian dari kerugian perang Iran.