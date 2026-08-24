Amir Hatami: Musuh Hanya Mengerti Bahasa Kekerasan / Kami Akan Berjuang untuk Peta Negara hingga 20 Generasi

Letnan Jenderal Hatami, di hadapan para komandan markas regional timur laut Angkatan Darat, mengatakan bahwa perang bukan sekadar penggunaan peralatan dan persenjataan, dan menyatakan: Perang hari ini adalah perang kehendak, gagasan, dan ketahanan bangsa-bangsa. Musuh, setelah gagal mencapai tujuannya, tidak berhenti dari konspirasi dan merancang ancaman baru; oleh karena itu kami terus memantau tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang musuh serta siap menghadapi skenario apa pun dari musuh.

Panglima Angkatan Bersenjata selanjutnya menekankan: Musuh harus tahu bahwa Iran Islam tidak akan menjadi medan uji coba bagi konspirasi dan petualangan mereka; Angkatan Bersenjata, dengan mengandalkan iman, pengalaman, kesiapan, dan dukungan dari rakyat besar Iran, akan merespons setiap agresi dengan tegas dan dengan kewibawaan akan mempertahankan kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara.

Ia menambahkan: Kita harus membuat musuh gagal dan menuangkan begitu banyak kepahitan kegagalan ke tenggorokan musuh sehingga ia tahu bahwa Iran bukanlah tempat untuk datang dari seberang dunia dan berkata "saya akan mengubah peta negara". Kami akan berjuang 10, 20 generasi dan pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Satu-satunya cara adalah dengan bahasa kekerasan membuat musuh mengerti bahwa ia tidak dapat melakukan apa yang ia inginkan.