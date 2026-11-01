Gargash kami tidak ingin menyaksikan babak baru konfrontasi

Menurut kantor berita Abna mengutip Sky News Anwar Gargash penasihat diplomatik presiden UEA pada hari Minggu menyatakan harapan bahwa mengenai perang di Timur Tengah akan tercapai keterbukaan diplomatik

Gargash selama pertemuan tahunan dialog Manama di ibu kota Bahrain mengatakan kami berharap tercapai keterbukaan diplomatik kami tidak ingin menyaksikan babak lain konfrontasi Namun sebagaimana kami tunjukkan pada kesempatan sebelumnya kami siap untuk skenario terburuk

Penasihat diplomatik presiden UEA mengklaim kepercayaan kepada Iran telah goyah lalu lintas di Selat Hormuz harus kembali ke keadaan sebelum 28 Februari

Ia selanjutnya mengatakan bahwa keamanan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk saling terkait dan apa pun yang mempengaruhi salah satu negara ini akan mempengaruhi UEA juga