Senat AS Berupaya Batasi Trump agar Tak Lancarkan Serangan ke Oman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Seorang senator Demokrat Amerika Serikat menanggapi pernyataan bernada ancaman dari Presiden AS terkait kemungkinan pengeboman terhadap Oman dengan mengumumkan upaya untuk mengajukan resolusi guna mencegah tindakan militer terhadap negara tersebut.

Senator Demokrat Tim Kaine mengatakan bahwa setelah para senator kembali dari masa reses pada Agustus, ia akan mengajukan resolusi kewenangan perang (War Powers Resolution) untuk melarang segala bentuk aksi militer Amerika Serikat terhadap Oman.

Ia mengatakan: “Segera setelah kami kembali dari masa reses Agustus, saya akan mengajukan resolusi kewenangan perang yang melarang tindakan militer terhadap Oman.”

Senator AS tersebut juga menyatakan harapannya agar para senator dari Partai Republik ikut bergabung dan memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut.