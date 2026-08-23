Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar berbahasa Ibrani Maariv mengakui bahwa angkatan udara rezim Zionis selama tiga tahun terakhir telah melakukan serangan udara sebanyak 9 tahun. Tank, pengangkut personel, dan kendaraan lapis baja juga menggunakan banyak peralatan, dan jumlah amunisi yang digunakan oleh angkatan darat Zionis setara dengan amunisi yang digunakan selama 30 tahun sebelum perang.

Berdasarkan laporan ini, kelelahan personel di angkatan darat rezim Zionis juga merupakan tantangan besar bagi rezim ini. Tewasnya 1.138 personel militer, cedera 11.000 personel militer dengan luka fisik dan masalah psikologis, serta perkiraan peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa di angkatan darat Zionis di tahun-tahun mendatang, hanyalah sebagian dari statistik resmi yang diumumkan.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa tanda-tanda kelelahan di pasukan rezim Zionis telah menjadi sepenuhnya jelas, sehingga beberapa perwira terampil mencari pekerjaan dan posisi yang lebih mudah atau pensiun.

Saat ini angkatan darat Zionis menggunakan 53.000 personel cadangan setiap hari. Biaya satu bulan penggunaan personel cadangan tahun lalu sekitar 2,1 miliar shekel, setara dengan 703 juta dolar, yang setara dengan nilai tujuh jet tempur F-35 atau 70 tank Merkava.