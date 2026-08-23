Klaim Wartawan Al Jazeera tentang Perjalanan Panglima Angkatan Darat Pakistan ke Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Ali Hashem, wartawan Al Jazeera, kemarin memposting di platform X, mengklaim: "Sumber-sumber yang sangat berpengetahuan memberi tahu saya bahwa Field Marshal Asim Munir, panglima angkatan darat Pakistan, kemungkinan akan bepergian ke Teheran dalam satu atau dua hari ke depan."

Ia menambahkan: "Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menghidupkan kembali mediasi antara Amerika dan Iran."

Sementara itu, pejabat negara kami belum mengambil sikap mengenai hal ini.