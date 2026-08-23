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Klaim Wartawan Al Jazeera tentang Perjalanan Panglima Angkatan Darat Pakistan ke Iran

23 Agustus 2026 - 11:43
Kode berita: 1856007
Source: ABNA
Klaim Wartawan Al Jazeera tentang Perjalanan Panglima Angkatan Darat Pakistan ke Iran

Wartawan jaringan Al Jazeera mengklaim bahwa panglima angkatan darat Pakistan akan segera melakukan perjalanan ke Iran.

Menurut laporan kantor berita Abna, Ali Hashem, wartawan Al Jazeera, kemarin memposting di platform X, mengklaim: "Sumber-sumber yang sangat berpengetahuan memberi tahu saya bahwa Field Marshal Asim Munir, panglima angkatan darat Pakistan, kemungkinan akan bepergian ke Teheran dalam satu atau dua hari ke depan."

Ia menambahkan: "Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menghidupkan kembali mediasi antara Amerika dan Iran."

Sementara itu, pejabat negara kami belum mengambil sikap mengenai hal ini.

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