Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Rusia «Nezavisimaya Gazeta» menulis bahwa Pentagon dan dinas intelijen Amerika sedang mengkaji masalah pengurangan kehadiran militer negara ini di kawasan setelah berakhirnya perang melawan Iran. Masalah ini tidak hanya terbatas pada tidak dibangunnya kembali pangkalan-pangkalan yang rusak akibat serangan balasan Iran, tetapi juga mencakup pemindahan beberapa infrastruktur tempur dan intelijen ke luar kawasan.

Anton Mardasov analis urusan kawasan menekankan: peralihan ke tahap baru peninjauan taktik dan strategi adalah bagian dari hasil perang melawan Iran. Pentagon dalam kondisi ini berusaha memperkuat kerja sama dengan mitra kawasannya.

Ia menambahkan: namun Amerika menghadapi bahaya tindakan kekuatan kawasan untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan rahasia dengan Iran tentang tidak berperang dan tidak melakukan agresi. Negara-negara ini menunjukkan kemandirian lebih dalam hubungan bilateral dengan Amerika dan partisipasi dalam kategorisasi. Mungkin diinginkan dari segi penciptaan dunia multipolar tetapi mengenai meningkatnya ketegangan antara sejumlah negara dan Israel mungkin menyebabkan memburuknya situasi.