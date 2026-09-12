Klaim CENTCOM tentang kelanjutan blokade laut Iran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Jazeera, Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) hari ini Sabtu dengan mempublikasikan pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah rute 100 kapal dagang dalam kerangka rencana yang disebut «Dinding Baja».

Lembaga teroris ini dalam melanjutkan klaimnya untuk memperkuat semangat militernya melawan kekuatan pertahanan Iran mengklaim: sejak dimulainya kembali blokade yang disebut «Dinding Baja» terhadap Iran oleh Amerika dalam 60 hari terakhir, CENTCOM telah mengubah rute 100 kapal dagang. Militer Amerika masih tetap fokus penuh pada misi ini.

Lembaga teroris tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.