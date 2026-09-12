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Klaim CENTCOM tentang kelanjutan blokade laut Iran

12 September 2026 - 21:25
Kode berita: 1864811
Source: ABNA
Klaim CENTCOM tentang kelanjutan blokade laut Iran

Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) mengklaim bahwa sejak dimulainya kembali blokade laut Iran, telah mengubah rute 100 kapal dagang!

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Jazeera, Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) hari ini Sabtu dengan mempublikasikan pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah rute 100 kapal dagang dalam kerangka rencana yang disebut «Dinding Baja».

Lembaga teroris ini dalam melanjutkan klaimnya untuk memperkuat semangat militernya melawan kekuatan pertahanan Iran mengklaim: sejak dimulainya kembali blokade yang disebut «Dinding Baja» terhadap Iran oleh Amerika dalam 60 hari terakhir, CENTCOM telah mengubah rute 100 kapal dagang. Militer Amerika masih tetap fokus penuh pada misi ini.

Lembaga teroris tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.

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