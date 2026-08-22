Reaksi Presiden Komisi Eropa terhadap pendudukan rezim Zionis di wilayah Palestina

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, pada Jumat malam mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas mengutuk keputusan kabinet rezim Zionis untuk mengadakan tender konstruksi dalam kerangka proyek pemukiman (E-1), dan menyebutnya sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan hal ini, semalam, para pemimpin 7 negara, termasuk 4 anggota UE, juga mengutuk rencana pemukiman baru Zionis di Tepi Barat.

Pejabat Barat, setelah otoritas Zionis memulai tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian di wilayah ini, menuntut penghentian pembangunan ini di wilayah pendudukan.

Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Inggris, Norwegia, dan Kanada adalah penandatangan pernyataan bersama ini.

Rencana yang disebut "E-1," yang disetujui oleh rezim Zionis tahun lalu, akan lebih memisahkan sebagian besar wilayah yang dihuni Palestina di Yerusalem Timur, yang telah diduduki dan dianeksasi oleh rezim ini, dari Tepi Barat.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga sebelumnya memperingatkan bahwa implementasi rencana "E-1" merupakan risiko serius dan ancaman mendasar bagi kemungkinan pembentukan negara Palestina yang utuh.