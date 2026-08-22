Baqaei: Perang Ekonomi AS Melawan Iran adalah Deklarasi Perang Terhadap Semua Pemerintah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, dalam menanggapi pengumuman sanksi ekonomi baru terhadap Iran, menulis di akunnya di salah satu jejaring sosial: "Pengumuman sanksi ekonomi baru AS terhadap Iran jauh melampaui kelanjutan 'perang ekonomi' ilegal terhadap satu negara."

Ia menambahkan: "Tindakan ini sama dengan upaya untuk memberlakukan kedaulatan ekstrateritorial AS atas semua negara anggota PBB yang merdeka. Tidak ada pemerintah yang berhak memaksa bank, perusahaan, atau bandara asing – yang masing-masing berada di bawah yurisdiksi eksklusif kedaulatan mereka sendiri – untuk menahan diri dari perdagangan sah dengan negara ketiga."

Baqaei melanjutkan: "Sanksi sekunder semacam itu tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Sanksi-sanksi ini melanggar prinsip fundamental kesetaraan kedaulatan, yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB, dan menginjak-injak larangan kebiasaan intervensi dalam urusan dalam negeri negara, yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menambahkan: "Intimidasi ekonomi yang bertujuan memaksa negara merdeka untuk mengubah pilihan kebijakan sahnya, adalah kejahatan dan perbuatan melanggar hukum internasional. Ketika sanksi ini disertai dengan blokade laut yang sendiri merupakan tindakan agresi, kedaulatan negara lain direduksi menjadi sesuatu yang sementara dan bergantung pada kehendak dan keinginan kekuatan lain. Kepatuhan terhadap intimidasi terang-terangan seperti itu tidak akan memberikan kekebalan bagi negara mana pun, melainkan hanya berarti memprioritaskan kedaulatan asing dan mengakui dominasi pihak luar atas aktivitas sah bank, perusahaan ekonomi, dan bandara negara lain."

Ia menegaskan: "Hasil akhir dari situasi ini adalah erosi total kedaulatan nasional sebagai prinsip fundamental sistem hubungan antarnegara berdasarkan Piagam PBB, dan akan menjadi pembuka bagi kembalinya kolonialisme terbuka dan menyeluruh yang membawa bencana."