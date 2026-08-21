Upaya Trump Mempertahankan Posisi Partai Republik di Kongres dengan Janji «Daging Sapi»

Menurut kantor berita "Abna", Presiden AS Donald Trump hari ini Jumat dalam upaya mengkompensasi sebagian ketidakpuasan luas di negaranya akibat konsekuensi agresi berbiaya tinggi ke tanah Iran, dengan memposting pesan di media sosialnya yang disebut Truth Social menulis: «Hari ini saya menyelesaikan kesepakatan yang secara signifikan akan menurunkan harga daging giling bagi keluarga pekerja Amerika.»

Presiden AS yang berusaha mempertahankan kursi Partai Republik dalam pemilihan Kongres mendatang, menjanjikan: «Sebagaimana semua tahu, pada masa kepresidenan Biden, harga daging sapi meningkat dengan laju tercepat dan jumlah ternak sapi AS mencapai level terendah di era modern. Sementara kami berupaya membangun kembali kawanan ternak dan mendukung peternak, AS dalam 90 hari ke depan akan mengizinkan impor hingga 300 ribu ton produk yang diperlukan untuk daging giling tanpa bea masuk tambahan di luar kuota.»

Donald Trump mengklaim: «Kami telah mendapat komitmen bahwa daging ini akan dijual dengan harga 25% lebih rendah dari harga pasar saat ini. Kesepakatan ini akan menurunkan harga bagi rakyat Amerika dan sekaligus memberikan peluang untuk membangun kembali kawanan besar sapi AS.»