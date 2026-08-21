Menurut kantor berita "Abna", Jason Crow, anggota Kongres dan veteran Angkatan Darat yang juga anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR, berbicara dalam acara «MS NOW» bersama Lawrence O'Donnell.

Pokok pembicaraan ini adalah kurangnya strategi Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran, serta kritik tajam Jason Crow terhadap «ketidakmampuan» pemerintahan Trump dalam membahayakan personel militer, termasuk 5.000 personel yang ditempatkan di kapal induk «USS Abraham Lincoln».

Anggota Kongres dan veteran Angkatan Darat AS mengatakan dalam hal ini: «Dari Pete Hegseth (Menteri Pertahanan AS) hingga Scott Bessent (Menteri Keuangan) dan Donald Trump, tidak ada yang punya gagasan tentang bagaimana memenangkan perang ini, dan sejak hari pertama mereka juga tidak punya strategi.»

Anggota Kongres dari Partai Demokrat AS menambahkan: «Jika rakyat Amerika tidak tahu kapan perang akan berakhir, itu karena Kongres belum mengakhirinya.»