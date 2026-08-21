Media Zionis: Mesir Menghapus «Israel» dari Peta Pendidikan

Menurut kantor berita "Abna" mengutip Pusat Informasi Palestina, saluran 14 televisi rezim Zionis dengan merujuk pada publikasi peta di media Mesir «Cairo24» melaporkan: «Apakah ada krisis politik lain yang akan datang? Di Mesir, Israel dihapus dari peta.»

Menurut laporan ini, situs berita Cairo24 kemarin menerbitkan peta yang terkait dengan sistem pendidikan menengah baru di Mesir, di mana di bagian timur laut negara tersebut tertulis nama «Palestina» dan tidak ada referensi sama sekali tentang nama «Israel».

Dalam keterangan peta ini disebutkan: «Hadir di antara halaman-halaman sejarah; Palestina muncul di peta politik Mesir dalam kurikulum baru sistem diploma menengah.»

Saluran 14 televisi rezim Zionis menekankan bahwa publikasi peta ini patut diperhatikan mengingat Mesir sejak 1979 memiliki hubungan diplomatik dan perjanjian damai dengan rezim ini, dan menambahkan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Israel.

Media Zionis ini juga meminta Tel Aviv untuk merespons dan menekankan bahwa «Israel harus memperjelas bahwa langkah seperti itu tidak dapat diterima baginya».