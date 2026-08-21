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Letnan Jenderal Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baru musuh bersifat menghancurkan

21 Agustus 2026 - 22:48
Kode berita: 1855263
Source: ABNA
Letnan Jenderal Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baru musuh bersifat menghancurkan

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran dalam pesan kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan mengatakan: "Setiap kesalahan perhitungan dan setiap ancaman konvensional maupun baru dari musuh akan mendapat respons yang revolusioner, menghancurkan, menyesatkan, dan merusak."

Menurut kantor berita "Abna", Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dalam pesan kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan pada kesempatan 31 Agustus – Hari Industri Pertahanan – mengatakan: "Setiap kesalahan perhitungan dan setiap ancaman konvensional maupun baru dari musuh akan menghadapi respons-respons revolusioner, menghancurkan, menyesatkan, dan merusak."

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