Letnan Jenderal Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baru musuh bersifat menghancurkan

Menurut kantor berita "Abna", Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dalam pesan kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan pada kesempatan 31 Agustus – Hari Industri Pertahanan – mengatakan: "Setiap kesalahan perhitungan dan setiap ancaman konvensional maupun baru dari musuh akan menghadapi respons-respons revolusioner, menghancurkan, menyesatkan, dan merusak."