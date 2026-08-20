Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip CNN, jumlah personel militer Amerika yang terluka sejak dimulainya perang melawan Iran telah melampaui 750 orang.

Berdasarkan data database korban pertempuran Departemen Pertahanan AS, Pentagon pada hari Rabu memperbarui statistik ini dan mencatat lebih dari 50 kasus baru cedera personel militer.

Menurut klaim CNN, peningkatan statistik ini terjadi ketika negosiasi antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang masih berada di jalan buntu.

CNN dengan merujuk pada total data sistem «Analisis Korban Pertahanan» (DCAS) di bagian «Operasi Luar Negeri» dan data terkait operasi yang disebut «Epic Fury», melaporkan bahwa sejak dimulainya perang AS melawan Iran pada 28 Februari, 18 personel militer AS tewas dan 757 lainnya luka-luka.

Departemen Pertahanan AS bulan lalu membuat bagian «Operasi Luar Negeri» dalam sistem DCAS untuk mencatat personel militer yang tewas dan terluka sejak 7 Juli (16 Tir).

Pentagon sejauh ini belum memberikan rincian lebih lanjut tentang bagian ini dan belum menentukan konflik mana yang terkait dengan korban ini.