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Reaksi Arab Saudi terhadap Serangan Zionis ke Bandara Militer Suriah

20 Agustus 2026 - 11:33
Kode berita: 1854773
Source: ABNA
Reaksi Arab Saudi terhadap Serangan Zionis ke Bandara Militer Suriah

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan keras mengutuk serangan udara rezim Zionis terhadap bandara militer Abu al-Zuhur di provinsi Idlib.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan keras mengutuk serangan udara rezim Zionis terhadap bandara militer Abu al-Zuhur di provinsi Idlib dan menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan integritas teritorial Suriah.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya mengatakan: Arab Saudi menegaskan penolakan tegasnya terhadap agresi terang-terangan ini dan sekali lagi meminta masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran Israel terhadap hukum dan norma internasional.

Dalam lanjutan pernyataan ini disebutkan: Riyadh menyatakan solidaritas penuhnya dengan Suriah dan mendukung segala tindakan yang menjaga kedaulatan, integritas teritorial, persatuan negara, dan mewujudkan keamanan serta stabilitas bagi bangsa Suriah yang bersaudara.

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