Reaksi Arab Saudi terhadap Serangan Zionis ke Bandara Militer Suriah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan keras mengutuk serangan udara rezim Zionis terhadap bandara militer Abu al-Zuhur di provinsi Idlib dan menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan integritas teritorial Suriah.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya mengatakan: Arab Saudi menegaskan penolakan tegasnya terhadap agresi terang-terangan ini dan sekali lagi meminta masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran Israel terhadap hukum dan norma internasional.

Dalam lanjutan pernyataan ini disebutkan: Riyadh menyatakan solidaritas penuhnya dengan Suriah dan mendukung segala tindakan yang menjaga kedaulatan, integritas teritorial, persatuan negara, dan mewujudkan keamanan serta stabilitas bagi bangsa Suriah yang bersaudara.