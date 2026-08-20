Netanyahu: Kami Tidak Akan Pernah Menoleransi Kehadiran Militer Turki di Suriah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, setelah serangan-serangan rezim ini terhadap pangkalan Suriah yang menjadi tuan rumah bagi Turki, mengatakan: kami tidak akan pernah memaklumi kehadiran militer Turki di Suriah jika itu menjadi ancaman bagi Tel Aviv.

Ia menambahkan: kami telah menyatakan dengan jelas bahwa kami menentang kehadiran militer Turki di Suriah, dan tampaknya mereka tidak mendengarkan kami dengan baik. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menyampaikan maksud kami kepada mereka dengan lebih baik.

Perlu dicatat bahwa seorang sumber militer Suriah dalam wawancara dengan Al-Ikhbariyah Suriah, dengan menunjuk bahwa serangan ke bandara Abu al-Zuhur adalah pekerjaan pesawat tempur Israel, mengatakan: pesawat tempur Israel pada dini hari Selasa 18 Agustus melakukan delapan serangan ke landasan pacu bandara militer Abu al-Zuhur di pinggiran timur Idlib.

Sumber tersebut menambahkan: serangan ini hanya merusak infrastruktur bandara dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk keras serangan udara rezim Zionis terhadap bandara militer «Abu al-Zuhur» di provinsi Idlib dengan pernyataan paling keras dan menganggap tindakan ini sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan, pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, dan eskalasi berbahaya yang membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan.