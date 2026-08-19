Seymour Hersh: Hormat dan Posisi AS di Wilayah Telah Hilang

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip TASS, Seymour Hersh, wartawan Amerika dan peraih Hadiah Pulitzer, menekankan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump berada di tengah konflik militer yang intens dengan Iran dan telah kehilangan rasa hormat di antara sekutu-sekutunya di wilayah tersebut.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump telah kehilangan dukungan dan rasa hormat dari banyak sekutu regional lamanya – negara-negara yang telah menderita akibat serangan rudal dan drone Iran yang presisi.

Hersh menyatakan: "Trump telah memasuki konflik yang kemudian ia sadari lebih rumit dari yang ia kira. Otoritas Iran terus melakukan perlawanan."

Ia memperingatkan bahwa AS mungkin akan kehilangan Selat Hormuz dalam jangka pendek, dan masalah ini mengurangi peluang penurunan harga bensin dan peluang Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu, terutama karena Trump telah mengumumkan penghentian pembicaraan dengan Iran.