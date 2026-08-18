Araghchi: Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menulis di akun media sosialnya: "Tidak ada yang membenarkan serangan tidak masuk akal terhadap kantor Perdana Menteri Barzani. Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu yang dirancang untuk menimbulkan perselisihan di antara tetangga."

Ia menambahkan: "Kami mendukung sahabat-sahabat Kurdi kami melawan Saddam dan ISIS, dan kami berterima kasih atas keamanan yang mereka sediakan di perbatasan kami."