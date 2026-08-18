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Araghchi: Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu

18 Agustus 2026 - 12:30
Kode berita: 1853949
Source: ABNA
Araghchi: Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu

Menteri Luar Negeri, menanggapi berita serangan tidak masuk akal terhadap kantor Perdana Menteri Barzani, menegaskan: "Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu yang dirancang untuk menimbulkan perselisihan di antara tetangga."

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menulis di akun media sosialnya: "Tidak ada yang membenarkan serangan tidak masuk akal terhadap kantor Perdana Menteri Barzani. Sahabat-sahabat Kurdi kami harus waspada terhadap tipu daya bendera palsu yang dirancang untuk menimbulkan perselisihan di antara tetangga."

Ia menambahkan: "Kami mendukung sahabat-sahabat Kurdi kami melawan Saddam dan ISIS, dan kami berterima kasih atas keamanan yang mereka sediakan di perbatasan kami."

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